Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor

28.03.2022 19:13
Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Ayağı başladı.

TÜBİTAK- Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Ayağı başladı.

Yarışmaya Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Ordu ve Giresun'dan 1686 projeden 100 proje davet edildi. 3 gün sürecek yarışmanın başlaması nedeniyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin eski spor salonunda tören düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, bir düşünce belirtmek ve bu düşünceyi proje haline getirerek çalışmanın başlı başına bir başarı olduğunu söyledi.

Özellikle danışman öğretmenleri tebrik eden ve öğrencilere başarılar dileyen Ünal, "Bu heyecanı kardeşlerimizle birlikte danışman öğretmenleri yaşadılar, onlar büyüttüler ve bugünlere getirdiler. Bundan sonra çok daha nitelikli çok daha insanlık yararına projelerle bu yolda devam edeceksiniz. Bilimsel araştırmalar biraz bağımlılık yapar, bir kez tattıysanız geri dönemezsiniz." diye konuştu.

TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak ise yarışmalara coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknoloji tasarım ve yazılım alanlarından 1686 proje başvurusu yapıldığını belirterek, yarışmaya katılan öğrenci ve danışman öğretmenlere başarılar diledi.

Yarışmaların ödül töreninin 31 Mart 2022 günü saat 10.00'da OMÜ Atatürk Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor
Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor
Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor
Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor

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Bilim İnsanı, Araştırma, Giresun, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri Samsun'da yarışıyor - Son Dakika


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