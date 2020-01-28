Sakarya'da ortaokul öğrencisi Semih Polat, ütü kaynaklı yangın oranlarının azalmasını hedefleyerek ürettiği "Akıllı Ütü Masası" projesiyle katıldığı yarışmada finale kaldı.

Sakarya Aykut Yiğit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Polat, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Samsung Elektronics tarafından düzenlenen "Samsung Geleceğin Mucitleri" proje yarışmasına, hareket algılamadığında elektrik akımını kesen "Akıllı Ütü Masası" projesiyle katıldı.

Çevre, enerji, sağlık konularında yaratıcı fikirleri olan gençleri bulmak ve onları desteklemek için düzenlenen "Samsung Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması"nın bu yıl altıncısı düzenlendi.

Geçen yıl "Çevreci Bot" adlı projesiyle katılıp 4. olduğu yarışmaya, bu yıl da "Akıllı Ütü Masası" projesiyle başvuran Polat'ın projesi 10 finalistten biri oldu.

Semih Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi ütü kaynaklı yangın oranlarını azaltmak amacıyla geliştirdiğini belirtti.

Polat, ütü masasının altına yerleştirdiği sensörler sayesinde ütünün hareket etmediği anlarda elektrik akımını keserek prizde unutulan ütünün giysileri tutuşturma riskini ortadan kaldırdığını ifade etti.

5 saniyede elektrik akımını durduruyor

Projede ütü masasının ütüleme alanının altına 3, ütü bekleme alanının altına da 4 sensör yerleştirdiğini söyleyen Polat, ütüyü bu sisteme entegre edebilmek için masaya bir priz bağladığını aktardı.

Polat, kumaşın tutuşma süresinin 5 saniye olduğunu belirterek, sensörlerin 5 saniye boyunca masa üzerinde hareket algılamadığında ütüye giden elektriğin kesildiğini kaydetti.

Her zaman bilime ilgisi olduğunu söyleyen Polat, 5. sınıf bilim uygulamaları dersinde öğrendiklerinin bu ilgisini artırdığını ve kendisini proje geliştirmeye teşvik ettiğini belirtti.

Akıllı ütü masası fikrinin nasıl aklına geldiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Bence her fikrin, her icadın bir hikayesi olmayabilir. Bazen boş boş duvara bakarken bile aklına gelebilir. Örneğin herkes elmanın düştüğünü görmüştür ama Newton gibi görmemiştir. Herkes ütünün altına sensör koydu ama ben ütü masasının altına koydum."

Proje sürecinin uzun ve emek gerektirdiğini ifade eden Polat, projeyi kurgulama ve uygulama aşamalarında ailesinin ve fen bilimleri öğretmeni Burcu Şık'ın önemli katkısı olduğunu belirtti.

Polat, "Öğretmenim araştırma yapmam gereken konuları söyledi. Ben de bu konularda internetten, kütüphaneden ve güncel haberlerden yararlandım ve bu bilgileri toplayıp projeyi kafamda kurguladım ve projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Ondan sonra uygulama aşaması geldiğinde malzemeleri aldık, birleştirdik ve proje raporunu öğretmenimle yazdık." dedi.