Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencisi Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı

Ortaokul Öğrencisi Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı

9 dakika önce

Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

Ortaokul Öğrencisi Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı, System.String[]
Avcılar'da bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Yaralı M.D. hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 12.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Ortaokul ikinci sınıf öğrencileri M.İ. ve M.D. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada M.İ. arkadaşı M.D.'yi göğsünden bıçakladı. Olayı gören çocuklar öğretmenlerine haber verdi. Yaralı öğrenci M.D.'ye ilk müdahale yakında bulunan bir sağlık ocağının doktoru tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından gelen 112 sağlık ekipleri M.D.'yi Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırdı. M.D.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. M.İ. ise gözaltına alınarak ilçe Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Bir veli ise duyduklarını gazetecilere aktardı. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

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