Ortaokul Öğrencisi Arkadaşını Göğsünden Bıçakladı
1 saat önce
İstanbul Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.
İstanbul Avcılar
'da bir ortaokulda 14 yaşındaki M.İ. başka sınıfta okuyan M.D.'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Yaralı M.D. hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, 12.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi
'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Ortaokul ikinci sınıf öğrencileri M.İ. ve M.D. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga
çıktı. Çıkan kavgada M.İ. arkadaşı M.D.'yi göğsünden bıçakladı. Olayı gören çocuklar öğretmenlerine haber verdi. Yaralı öğrenci M.D.'ye ilk müdahale yakında bulunan bir sağlık ocağının doktoru tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından gelen 112 sağlık ekipleri M.D.'yi Kanuni Sultan Süleyman
Hastanesine kaldırdı. M.D.'nin tedavisine devam edildiği öğrenildi. M.İ. ise gözaltına alınarak ilçe Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Bir veli ise duyduklarını gazetecilere aktardı. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor.
(Murat Delice
- Davut Genç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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