Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti - Son Dakika

Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti

6 saat önce

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evine davet etti.

Ortaokul öğrencisi, 'Bakan Selçuk'u türküyle evine davet etti, System.String[]

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, yazıp seslendirdiği 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' şarkısıyla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evine davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik uygulamaya konulan 'Bir Kahvenizi İçeriz' projesi kapsamında vali, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler velilerin evlerine konuk oluyor. Hayata geçirilen bu projeden yola çıkan Kırıkkale'ye bağlı Delice ilçesindeki Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Akkösel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' isimli şarkıyı yazdı. Yazıp seslendirdiği şarkıyı Twitter'dan paylaşan Akkösel, "Sayın Bakanım, 40 yıllık hatır için sizi ilçemize kahvemizi içmeye bekliyorum" diyerek, Bakan Selçuk'un evine konuk olmasını istedi. Akkösel'in bu videosu Twitter da en çok izlenen videolar arasına girdi.Öte yandan, il genelinde uygulanan bu proje kapsamında, 24 bin 700 öğrencinin evinin ziyaret edildiği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:05 Kaynak: DHA
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