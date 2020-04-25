Ortaokul öğrencisi biriktirdiği 150 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Arda Kaçar, Milli Dayanışma Kampanyası'na biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Harmanlar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Gazi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Arda Kaçar, 155 Polis İmdat hattını arayarak, kumbarasındaki 150 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen polis memuru, Kaçar'ın evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Polis memuru, parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu Kaçar'a verdi. Polis memuru, çocuğa duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Arda Kaçar, AA muhabirine, kampanyaya katıldığı için mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Dışarı çıkamadığım için polis amcaları aradım. Geldiler ve parayı yatırıp bana makbuzu getirdiler. Çorbada benim de tuzum olmasını istedim. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.