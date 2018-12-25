Ortaokul Öğrencisi Bulduğu Parayı Teslim Etti
1 saat önce
Balıkesir Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu öğrencisi Mikail Berkay Yıldız Kurtdereli Spor Salonunda bulduğu parayı Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan'a teslim etti.
Balıkesir Mehmet Şeref
Eğinlioğlu Ortaokulu öğrencisi Mikail Berkay
Yıldız Kurtdereli Spor Salonunda bulduğu parayı Altıeylül
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan
'a teslim etti.
Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu öğrencisi Mikail Berkay Yıldız okullar arası basketbol
maçlarını seyretmek için arkadaşlarıyla birlikte Kurtdereli spor salonuna gitti. Maç sonuna kadar sahada ter döken arkadaşlarına tezahürat ederek destek verdiler ve çekişmeli geçen maçın ardından karşılaşmayı Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu kazandı. Mikail maçı kazanan arkadaşlarını kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak için soyunma odasına gitti. Arkadaşlarıyla bir süre galibiyet sevincini yaşadıktan sonra aralarından ayrıldı. Soyunma odası civarında bir miktar para bulan Mikail paranın sahibini bir süre araştırdıktan sonra netice alamayınca bulduğu parayı Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan'a teslim etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: İHA
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