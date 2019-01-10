Ortaokul Öğrencisi, Buzlanan Yolda Kayan Minibüsün Altında Kaldı

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Fenerbahçe'den Senelik 2,2 Milyon Euro Kazanan Kameni: Takımdan Ayrılmıyorum

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı