Ortaokul öğrencisi ebabil kuşunun hayatını kurtardı
5 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, ortaokul öğrencisinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:03 Kaynak: AA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, ortaokul öğrencisinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.
İlçenin Kavaklı Mahallesi'nde yürüyen ortaokul öğrencisi Dilara Erol, önüne düşüp çırpınan kuşu evine getirdi.
Babasına kuşun fotoğraflarını atan Erol, bunun ebabil kuşu olabileceğini öğrenince bir veterinere götürdü.
Veterinerde kontrolleri yapılan kuşun sıcak havalar nedeniyle susuzluktan halsiz düşmüş olabileceği belirtildi.
Herhangi bir yarası bulunmayan kuş, bakımın ardından doğaya salınacak.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok
Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı?
Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi
Kayserispor'dan 2 yeni transfer