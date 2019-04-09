Ortaokul Öğrencisi Nuri Enes İntihar Etti; Nedeni Bilgisayar Oyunu Mu?

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde dün okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Nuri Enes K.'nin (11), inşaat halindeki binada tavana asılı cansız bedeni bulundu.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde dün okuldan kaçarak internet kafeye gidip oyun oynayan, daha sonra ortadan kaybolan ortaokul öğrencisi Nuri Enes K.'nin (11), inşaat halindeki binada tavana asılı cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin ölümünde, oynadığı bilgisayar oyunlarının etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.



Serinhisar İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Nuri Enes K.'nin dün akşam eve gelmemesi üzerine babası Mustafa K., polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Nuri Enes K. gece boyu süren aramalara rağmen bulunamadı. Bugün arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kontrol amacıyla Yenice Mahallesi'nde girdikleri inşaat halindeki binanın bodrum katında Nuri Enes K.'nin tavana asılı cansız bedenini buldu. İlk belirlemelere göre intihar ettiği anlaşılan Nuri Enes K.'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Nuri Enes K.'nin dün okuldan kaçtığı, daha sonra öğretmenleri tarafından internet kafede bulunarak okula geri götürüldüğü öğrenildi. Saat 15.00'te okulundaki kursuna girmeyen ve yine internet kafeye gittiği belirlenen Nuri Enes K.'nin ölümünün nedeni araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin bir aydır sürekli olarak internet kafeye giderek online oyunlar oynadığının belirlendiği de kaydedildi. Nuri Enes K.'nin internet kafede sürekli aynı bilgisayarda oyun oynadığı, genellikle savaş oyunlarını tercih ettiği öğrenilirken, bu bilgisayarın hard diskine incelenmek üzere el konuldu. Nuri Enes K.'nin ölümünde oynadığı oyunların etkisinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Nuri Enes K.'nin daha önce de okul bahçesindeki demirlere kendisini iple asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - Denizli

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