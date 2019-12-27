Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü - Yeniden - Son Dakika

Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü - Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine'Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 3 ölü' başlıklı haberimizi, öldüğü belirtilen öğrencilerden Mehdi Zan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olması nedeniyle yeniden veriyoruz.

Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 2 ölü - Yeniden, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Ortaokul öğrencisi otomobille makas atarken duvara çarptı: 3 ölü' başlıklı haberimizi, öldüğü belirtilen öğrencilerden Mehdi Zan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olması nedeniyle yeniden veriyoruz.

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Yeniden

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, - DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, ortaokul öğrencisi Baran Kaygusuz (13), izinsiz aldığı babasına ait otomobille makas atarak ilerlerken direksiyon kontrolünü yitirip, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Baran Kaygusuz ile İbrahim Çelikbilek (15) ölürken, 2 ortaokul öğrencisi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Aralık akşamı Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Baran Kaygusuz, babasına ait 21 AK 097 plakalı otomobili ailesinden izinsiz alıp, 3 arkadaşıyla birlikte gezmeye çıktı. Aşırı hız yapıp, makas atarak ilerlediği öne sürülen Baran Kaygusuz, Mezopotamya Bulvarı'nda otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada, 4 arkadaş, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Baran Kaygusuz, İbrahim Çelikbilek, Mehdi Zan (15) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Baran Kaygusuz ve İbrahim Çelikbilek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 2 öğrenci gözyaşlarıyla toprağa verilirken, kazada yaralanan Mehdi Zan ile ismi öğrenilemeyen öğrencinin hastanedeki tedavileri sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
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