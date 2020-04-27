Ortaokul öğrencisi sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde ortaokul öğrencisi Yiğit Alp Sezgin, 3D yazıcı ile ürettiği yüz koruyucu siperlikleri sağlık çalışanlarına hediye etti.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Sezgin, maske yapımıyla ilgili internette araştırma yaparken 3D baskı ile yüz koruyucu siperliği ile kulakları yara yapmayan maske takma aparatı yapımını öğrendi.

Sezgin, 3D yazıcı ile ürettiği 30 siperlik ve maske aparatını babasının 112 Acil Servis yetkililerini araması üzerine evlerine gelen görevlilere teslim etti.

Ürettiklerini sağlık çalışanlarına hediye eden Sezgin, "İnternette araştırma yaparken 3D baskı modeli siperlik ve aparatı ben de yapabilirim diye denedim ve başardım. Ürettiğim siperlikleri gece gündüz demeden bizlerin sağlığı için koşuşturan 112 sağlık çalışanlarına hediye ettim." dedi.



112 sağlık çalışanları da Yiğit Alp Sezgin'e duyarlı davranışı için teşekkür ettiklerini ifade ettiler.