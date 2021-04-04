Ortaokul öğrencisi sokak hayvanları için "mama düzeneği" tasarladı - Son Dakika

Nevşehir'de ortaokul öğrencisi Oğuz Vıcıl'ın tasarladığı "mama düzeneği", bağırsak parazitlerine karşı sokak hayvanlarına düzenli olarak ilaçlı mama verilmesini sağlıyor.

Altınyıldız Koleji 8'inci sınıf öğrencisi Vıcıl'ın tasarladığı çift bölmeli mama düzeneği, TÜBİTAK'ın düzenlediği 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda derece elde etti.

Daha önce tasma şeklinde çipli kart takılan sokak hayvanlarına, düzeneği ilk kez kullandıklarında mama ile "Ekinokokus Granülosus" adı verilen bağırsak parazitlerine karşı etkili ilaç veriliyor. Otomatik çalışan düzenek çip sayesinde tanıdığı hayvanlara, diğer ziyaretlerinde ise ilaçsız mama veriyor.

Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası'nda denenen düzeneğin, il genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Oğuz Vıcıl, AA muhabirine, basit bir mama düzeneği hazırlayıp yazılım kullanarak hayata geçirdiği projenin uygulanabilirliğinin yüksek olduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının parklar başta olmak üzere yaşam alanlarının tamamında görülebildiğini ve yakın çevresinden birisine bu hastalığın hayvanlardan bulaştığını anlatan Vıcıl, "Zor günler geçirdi. Ben de bu hastalığın önüne geçmek istedim ve projeyi hazırladım. Belediyenin kullandığı mama düzeneklerini inceledim, kart okuyucu kullanarak geliştirdim." dedi.

8 haftada bir kez ilaçlı mama veriliyor

Fen bilimleri öğretmeni Bahar Benzer de oldukça basit bir sistemin hayvan ve insan sağlığı açısından olumlu yönde önemli sonuçlar verdiğine şahit olduğunu söyledi.

Sistemin çalışma şekli hakkında bilgi veren Benzer, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları ve insanların risksiz şekilde iç içe yaşamalarını sağlamak amacındayız. Kodlama yöntemiyle oluşturulan okuyucu kartlarını sokak hayvanlarına tasma şeklinde takıyoruz. Mama ünitesine gelen sokak hayvanları yem alabiliyor. 8 haftada bir kez ilaçlı mama verilerek hastalıktan korunmuş oluyorlar. Hem hayvanları mama ile beslemiş hem de bu hastalığa yakalanmalarını önlemiş oluyoruz. TÜBİTAK yarışmasına katıldık bölge birincisi olduk."

Okuldaki TÜBİTAK projelerine koordinatörlük yapan öğretmen Cabir Orkan ise öğrencilerinin bilime olan ilgilerini artırmayı ve insanlık için faydalı bireyler olabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Nevşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlularından Aybüke Özen de projenin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını aktardı.

İnsan sağlığı açısından da çalışmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Özen, "Aşısız hayvanların tüyleri insana geçtiğinde akciğerlerde enfeksiyona sebep olabiliyor. Bunun için aşılama ve böyle bir uygulamanın yapılması örnek bir çalışma olacaktır." diye konuştu.