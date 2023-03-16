ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, TARTIŞTIĞI LİSELİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, TARTIŞTIĞI LİSELİYİ BIÇAKLADI

16.03.2023 17:35

BURSA'da ortaokul öğrencisi Berat A. (12), okul önünde tartıştığı lise öğrencisi Yusuf E.?yi (16) bıçakla kalçasından yaraladı.

BURSA'da ortaokul öğrencisi Berat A. (12), okul önünde tartıştığı lise öğrencisi Yusuf E.?yi (16) bıçakla kalçasından yaraladı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Lise ve ortaokulun aynı bahçe içerisindeki binalarda eğitim verdiği okulda, öğrenciler arasında tartışma çıktı. 6'ncı sınıf öğrencisi Berat A. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf E. arasındaki tartışma, diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin müdahalesi ile sonlandı. Okul çıkışında karşılaşan öğrenciler arasında yeniden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berat A., yanındaki bıçak ile Yusuf E.'yi kalçasından yaraladı. Yusuf E., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf E.?ye ayakta müdahale edilirken, Berat A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta karşılaşan öğrencilerin tartıştığı, araya giren bir kişinin Yusuf E.'yi tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştığı, Berat A.?nın da tekme atıp, elindeki bıçağı savurarak Yusuf E.?yi kovaladığı görüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
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Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, TARTIŞTIĞI LİSELİYİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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