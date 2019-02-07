Ortaokul Öğrencisi Yolda Bulduğu Cüzdanın Sahibine Ulaşmasını Sağladı

Muğla'nın Datça ilçesinde ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere babasına götürdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde ortaokul öğrencisi, okul çıkışı yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere babasına götürdü. Babanın emniyete teslim ettiği cüzdan sahibine ulaştırıldı.



İskele Mahallesi'nde okul çıkışı evine giden Muharrem Gökdağ (12) yolda cüzdan buldu.



Gökdağ, para dolu cüzdanı alarak, sahibine ulaştırmak üzere babasına götürdü.





Fırında çalışan 36 yaşındaki baba Akif Gökdağ, içerisinde 5 bin 850 lira ve 2 bin 991 dolar bulunan cüzdanı Datça Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.





Polis memurları, cüzdanı getiren baba ve oğluna duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.





Baba Akif Gökdağ, herkesin yapması gereken insanlık görevini yerine getirdiklerini, bu tür davranışların örnek olması gerektiğini söyledi.





Polis ekipleri, tutanakla teslim aldıkları cüzdandaki 5 bin 850 TL ve 2 bin 991 dolar ile kredi kartları ve kimliği sahibine ulaştırdı.

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