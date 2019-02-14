Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencisinden Görme Engelliler İçin Sesli Uyarı Veren Ayakkabı

Ortaokul Öğrencisinden Görme Engelliler İçin Sesli Uyarı Veren Ayakkabı

1 saat önce

İzmir'de ortaokul öğrencisi Raşit Tanışır, görme engellilerin yürürken karşılaşabilecekleri engelleri fark edebilmesi için sesli uyarı verebilen ayakkabı üretti.

Ortaokul Öğrencisinden Görme Engelliler İçin Sesli Uyarı Veren Ayakkabı, System.String[]
İzmir'de ortaokul öğrencisi Raşit Tanışır, görme engellilerin yürürken karşılaşabilecekleri engelleri fark edebilmesi için sesli uyarı verebilen ayakkabı üretti.

Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulundan yapılan açıklamaya göre, görme engellilerin baston kullanırken zorlandığını gören 12 yaşındaki Tanışır, onların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti.

Geliştirdiği prototipte, ayakkabı altına sensörler bulunan bir platform ekleyen Tanışır, sensörler ile engellerin algılanmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanışır, sensörlerin 30 santimetre mesafeden karşısındaki engeli algılayarak sesle kullanıcısını uyardığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sistemin çalışması için gerekli enerji ihtiyacı yenilebilir enerji kaynağından karşılanabilir. Yan tarafında bulunan güneş paneli sayesinde kendi kendini şarj edebiliyor. Bu ayakkabı ile engellilerin daha özgür hareket edebileceklerini düşünüyorum."

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Cansever Özden de derslerde öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri bilimsel yolla çözebilme becerisi kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Ertuğrul Gazi, Bayraklı, İzmir, Güncel
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