Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı
4 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ortaokulun yakınlarında 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip eden Y.K. (28), çocuğu taciz etti.
Olayın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın eşkaline ulaştı. Polis
bir yandan sabah okul ve mağdur öğrencinin geçtiği yollarda uzaktan izleme yaparken, bir yandan da şahıs ile alakalı araştırma yapmaya devam etti. Yakalanarak gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı Gemlik Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.
Uzun süre devam eden takip sonrasında yakalanan zanlının evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, uzun süre araştırma yapan ve zanlıyı tespit eden personeline başarılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33 Kaynak: İHA
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