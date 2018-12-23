Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı

Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı

4 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ortaokulun yakınlarında 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip eden Y.K. (28), çocuğu taciz etti.

Olayın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın eşkaline ulaştı. Polis bir yandan sabah okul ve mağdur öğrencinin geçtiği yollarda uzaktan izleme yaparken, bir yandan da şahıs ile alakalı araştırma yapmaya devam etti. Yakalanarak gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı Gemlik Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uzun süre devam eden takip sonrasında yakalanan zanlının evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, uzun süre araştırma yapan ve zanlıyı tespit eden personeline başarılarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:33 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı İstanbul'da Saldırganlar, Atıldıkları Gece Kulübüne Geri Dönüp Dehşet Saçtı: 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:56:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencisini Taciz Ettiği İddia Edilen Zanlı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]