Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 yaşındaki Akif Eren Akın'ın evlerinin bahçesindeki direkte asılı olan ve yıpranan Türk bayrağı yerine Vefa Sosyal Destek Grubundan istediği bayrak, jandarma tarafından içi bayrak sevgisiyle dolu olan çocuğa teslim edildi.

Ortaokul öğrencisinin bayrak isteği yerine getirildi, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 yaşındaki Akif Eren Akın'ın evlerinin bahçesindeki direkte asılı olan ve yıpranan Türk bayrağı yerine Vefa Sosyal Destek Grubundan istediği bayrak, jandarma tarafından içi bayrak sevgisiyle dolu olan çocuğa teslim edildi. Küçük çocuk, "Bu vatan bayraksız olmaz. Ben de büyüyünce asker olacağım" diyerek içindeki vatan ve bayrak sevgisini gösterdi.


Selendi'nin Yeni Cami Mahallesi'nde ikamet eden Üç Eylül Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Akif Eren Akın isimli öğrenci yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evinden ayrılamayınca Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak evinin bahçesinde bulunan ve babası tarafından 8 metre uzunluğunda yaptırılan bayrak direğindeki bayrağın yıprandığını ve yeni bir bayrak isteğini iletti. Selendi Kaymakamı Can Atak da, öğrencinin bu isteğine duyarsız kalmayarak İlçe Jandarma komutanlığı aracılığı ile Akif Eren Akın'a Türk bayrağını ulaştırdı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini karşısında gören Akın, jandarma ekiplerine teşekkür etti. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri küçük çocuğun bayrak isteğinin kendilerini duygulandırdığını belirterek, içi bayrak ve vatan sevgisiyle dolu bir çocuğun isteğini yerine getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.


Jandarma tarafından getirilen Türk Bayrağını öperek teslim alan Akif Eren Akın, "Sokağa çıkma kısıtlamam olduğu için çarşıya gidemiyorum. Onun için İlçe Kaymakamımızdan bayrak talep ettim. Kendisi de talebimi yerine getirerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracılığı ile Türk Bayrağını teslim etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vatan bayraksız olmaz. Bende asker olmak istiyorum" dedi.


Jandarma ekipleri daha sonra Akif Eren Akın'ın evinin bahçesindeki 8 metrelik bayrak direğini göndere çekti. - MANİSA

Jandarma, Selendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:59 Kaynak: İHA

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