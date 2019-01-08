Son Dakika Haberleri: Ortaokul Öğrencisinin Kitap Sevinci

Ortaokul Öğrencisinin Kitap Sevinci

2 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yeni Karahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşe Nur Arslan, bir dernekten mektupla istediği yardımcı kitaplarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ortaokul Öğrencisinin Kitap Sevinci, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yeni Karahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşe Nur Arslan, bir dernekten mektupla istediği yardımcı kitaplarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Ayşe Nur Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında okullarını ziyaret ederek giyim yardımında bulunan derneğin sorumlusunun her konuda kendilerine yardımcı olabileceklerini söylediğini belirtti.

Lise Geçiş Sınavı'na hazırlandığı için derneğin sorumlusuna mektup yazarak yardımcı kitap istediğini anlatan Arslan, kısa süre içerisinde posta ile kitaplarının gönderildiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Arslan, kitapla birlikte kendisine gönderilen mektupta "Tek düşüncemiz siz değerli öğrencilerimizin daha iyi okullarda okuması." diye yazdığını da aktardı. Arslan, kendisinin de derneğe bir teşekkür mektubu yazacağını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik de İstanbul'da faaliyet sürdüren Bir Çocuk Bin Umut Derneği ile "Eğitimde hiçbir fert feda edilemez" prensibiyle ortak çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Karahisar, Sivas, Ayşe Nur , Güncel
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