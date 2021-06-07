Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

ANKARA - Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitime başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

Ankara'da da kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı. Emek - Cumhuriyet Fen Lisesi'nde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı söyleyerek yüz yüze eğitime başladılar.