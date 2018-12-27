Ortaokul ve Liselerarası Genç Sesler Musiki Yarışması Düzelendi

Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu ve liseleri "genç sesler" musiki yarışması düzenlendi.

Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu ve liseleri "genç sesler" musiki yarışması düzenlendi.



Çaycuma Kaymakamı Sayın Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Sayın Bülent Kantarcı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sayın Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Poyraz ve Sayın İsmail Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Şube Müdürleri Bayram Güneş ile Nusret Parlak'ın katılımlarıyla Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde; İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerinin katıldığı "Genç Sesler " Musiki yarışması düzenlendi. Ortaokul ve Lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği yarışma sonucunda;



Liseler Kategorisinde; Birinciliği Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Doğukan Saraç-Şakir Kalıncık ve Hakan Cin, ikinciliği Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesinden Enes Şahin ve Muhammed Ali Ay, üçüncülüğü ise Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesinden Recep Tayyip Erdoğan aldı.



Ortaokullar Kategorisinde ise; birinciliği Devrek İmam Hatip Ortaokulundan Emre Gümüş, ikinciliği ise Çaycuma İmam Hatip Ortaokulundan İshak İzzet Çetin aldı.



Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizin ödülleri protokol tarafından verilirken; yarışma toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. - ZONGULDAK

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