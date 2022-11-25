Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü

25.11.2022 18:08

Samsun'da beden eğitimi öğretmeninin oğluna tokat attığını iddia eden baba, diğer oğlunu yanına alarak gittiği okulda öğretmene tekme tokat saldırdı. Yaşanan arbede sonrası babayla oğlu gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin oğluna tokat attığını iddia eden baba okulu bastı.

ÖĞRETMENE TEKME TOKAT SALDIRDI

B.Ç. (11) adlı öğrenci, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde beden eğitimi dersine giren öğretmen M.A.'nın kendisine tokat attığını öne sürüp, okul sonrası eve geldiğinde durumu ailesine anlattı. Bugün sabah saatlerinde okula diğer oğlu F.Ç. (17) ile gelen baba E.Ç. (43) bahçede karşılaştığı öğretmen M.A.'ya tekme tokat atıp saldırdı.

ÖĞRETMEN DARP RAPORU ALDI

Diğer öğretmen ve okul idarecilerinin araya girmesiyle baba ve oğlu, okuldan ayrıldı. Hastaneye giden öğretmen, darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine E.Ç. ve oğlu F.Ç. gözaltına alındı.

"YASAL DÜZENLEME ÇIKARILSIN"

Eğitim Bir Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız ve sendika üyeleri, okul önüne gelip, yaptıkları açıklamayla öğretmene yönelik şiddeti kınadı. Yıldız, konuşmasında, "Her şeyden önce sendikalı sendikasız hepimizin öğretmen olduğu hassasiyetinin altını çizmek için burada birlikteyiz. Bugünden tezi yok, bakanlığa sesleniyoruz; bir an önce eğitim çalışanlarına, öğretmenlerimize şiddete yönelik her türlü eylemi caydıracak yasal düzenlemeyi çıkarın" dedi.

"OKULLARDA GÜVENLİK PERSONELİ ŞART"

Eğitim Bir Sen Çarşamba İlçe Başkanı Hasan Demir de "Bir velinin elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde okulu basması, darp etmesi ve sonrasında tehdit edici hakaretlerde bulunması kamusal alanlarda, okullarımızda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermektedir. Tüm okullarımızda güvenlik personellerinin bulundurulması şart ve zaruridir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Samsun'da oğlunun öğretmeni tarafından şiddete uğradığını duyan baba, okulu basıp öğretmeni tekme tokat dövdü - Son Dakika

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