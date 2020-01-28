Ortaokullu Alperen, 80 liralık bursunu depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokullu Alperen, 80 liralık bursunu depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Ortaokullu Alperen, 80 liralık bursunu depremzedelere bağışladı

6 saat önce

ISPARTA'da, babasıyla birlikte belediyeye gelen, ortaokul öğrencisi Süleyman Alperen Sarpdağ (12), Elazığ'daki depremzedeler için 80 liralık burs parasını bağışladı.

Ortaokullu Alperen, 80 liralık bursunu depremzedelere bağışladı, System.String[]

ISPARTA'da, babasıyla birlikte belediyeye gelen, ortaokul öğrencisi Süleyman Alperen Sarpdağ (12), Elazığ'daki depremzedeler için 80 liralık burs parasını bağışladı.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Isparta Belediyesi'nce düzenlenen yardım kampanyasına, Kadir Boylu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Süleyman Alperen Sarpdağ da destek verdi. Pazarcılık yapan babası Mustafa Sarpdağ ile belediyeye gelen Sarpdağ, elindeki zarfın içinde bulunan, burs parası olan 80 lirayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e verdi. Süleyman Alperen Sarpdağ, "Deprem olduğunu gördüm. Bursluluk paramla yardım etmek istedim. İçimden geldi" diye konuştu.Duygulandığını belirten Başkan Başdeğirmen ise "Aferin, yaptığın örnek bir davranış. Seninle gurur duydum. Hep böyle iyi niyetli, iyi kalpli ol. Eğitim hayatında sana başarılar diliyorum" dedi.


Sivrice, Isparta, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
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