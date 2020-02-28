Ortaokulu öğrencileri sokakta ki dostlarını besliyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ortaokulu öğrencileri sokakta ki dostlarını besliyorlar - Son Dakika

Ortaokulu öğrencileri sokakta ki dostlarını besliyorlar

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Sokak hayvanları için Düzce Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri proje hazırladı.

Ortaokulu öğrencileri sokakta ki dostlarını besliyorlar, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Sokak hayvanları için Düzce Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri proje hazırladı. "Sokaktaki dostlarımızı besliyoruz" adı altında başlatılan proje kapsamında sokak hayvanlarına mama ve yem sokaklara bırakıldı.


Yeşiltepe Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencileri Türkçe dersi etkinlikleri kapsamında hazırladıkları 'Sokaktaki Dostlarımızı Besliyoruz' projesi ile her hafta sokak hayvanlarına yem ve mama alarak sokaklara bırakıyor. İyilik hareketini harekete geçiren öğrenciler kedi ve köpek maması ile kuş yemlerini okul bahçesi ve çevresinde hayvanların rahatça bulup yiyebileceği yerlere bıraktı. Hayatın tüm canlıları sevin sayınca daha güzel olduğuna inanan öğrenciler projeye her hafta çeşitli noktalarda sürdürmeyi planlıyor. - DÜZCE

Yeşiltepe, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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