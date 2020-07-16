ORTAR'dan 3'ü 1 arada fındıklı kahve - Son Dakika

ORTAR'dan 3'ü 1 arada fındıklı kahve

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, ürün yelpazesini arttırıyor.

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, ürün yelpazesini arttırıyor.

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Nitelikli arım alanında üretim ve verimliliği sağlamak amacıyla yöreye özgü organik ürünleri paketleyerek inşa ettiği satış büfelerinde halkın hizmetine sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son olarak fındıklı kahve ürününü satışa sundu.


Daha önce fındık başta olmak üzere erişte, tereyağı, bal, Akkuş fasulyesi, yumurta, reçel, marmelat, turşu ve sirke çeşitleri gibi yöresel organik ürünleri halkla buluşturan ve Kibele çikolata markasıyla büyük sükse yapan ORTAR, bünyesine yeni ürünleri katıyor.


3'ü 1 arada fındıklı kahveler 40 adetlik paketler halinde 20 liradan satılıyor. İstenildiğinde adet olarak satışı yapılıyor. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ORTAR'dan 3'ü 1 arada fındıklı kahve - Son Dakika Ekonomi
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