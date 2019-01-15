Ortaya Çıktığı Gibi Olay Olacak ? Hindistan Cevizi Rüyası
1 saat önce
Hindistan cevizine doymak isteyenlerin bayılarak yiyeceği, çayın, kahvenin en güzel eşlikçisi Hindistan Cevizi Rüyasını çok seveceksiniz.
Hindistan
cevizine doymak isteyenlerin bayılarak yiyeceği, çayın, kahvenin en güzel eşlikçisi Hindistan Cevizi Rüyasını çok seveceksiniz. 3 aşamadan yapılan ancak yapımı bir o kadar da kolay olan bu tarifi daha önce denememişseniz daha fazla zaman kaybetmemelisiniz. Yumuşacık keki, hindistan cevizli kreması ve çikolata sosu ile damaklarınızı şenlendirecek bu pastayı kelepçeli kalıpta yapabileceğiniz gibi normal borcam da da yapabilirsiniz. Hoş sohbetler eşliğinde afiyetle tüketebileceğiniz Hindistan cevizi rüyası pastasını dilediğiniz şekilde süsleyerek görsel bir şölen haline getirebilirsiniz. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğimiz, asla pişman olmayacağınız Hindistan Cevizi Rüyası Pastası nasıl yapılır? merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:55 Kaynak: Youtube
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