Ortaya Karışık Lig Radyo'da!

Lig Radyo'da hafta sonlarının öğlen neşesi "Ortaya Karışık" Türk spor medyasının sevilen iki hanımefendisi İlknur Özzengin ve Burcu Kapu, pazar günlerinize neşe katıyor… İki kadın bir araya gelip ne konuşuyorlarsa konumuz o değil tabii, elbette futbolu, sporu ama her şey kadar hayatı da konuşacaklar, ortaya karışık ne varsa sohbetin içinde olacak…

Geçtiğimiz Yıl 2018 tarihinde Yalova Araç Kiralamacılar derneğinin kuruculuğunu Yapan Murat Kalaycı dernek başkanı olarak çalışmalarına devam etmekte olduğu vurgulandı

Yalova Orman İşletme Müdürü M. Murat Bilinmiş makamında Kalaycı'yı konuk ettiği bildirildi.

Bilinmiş; Araç Kiralama Mesleğinin önemine değinerek Araç kiralamanın bir araya gelerek dernek oluşturulmasından birlik içinde olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı Bilinmiş; Araç kiralamacılar derneğin oluşmasından memnun duyduğunu yeni kurulmuş olan araç kiralamacılar derneğinin Başkanı Murat Kalaycı'yı tebrik ederek başarılar diledi.

Kalaycı; Sn. Müdürümüz M.Murat Bilinmiş'in Bize gösterdiği bu ilgi mesleğimize olan duyarlılıkları nedeni ilekendilerine teşekkür eder çalışmalarında başarılarının devamını dileriz dedi6