Ortaylı; ''Tarihin önemli insanları Kocaeli'den yetişti''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6.'sı düzenlenen Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nun bu yılki konusu; ''Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli'' oldu. Türkiye'nin en büyük yerel tarih sempozyumunun açılış oturumuna ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Kocaeli bölgesinin Osmanlı, Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyet döneminde üstlendiği önemli rol üzerine değerli bilgiler sunarken, tarihin en önemli insanlarının Kocaeli'den yetiştiğini söyledi.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarih-Kültürü Sempozyumunun açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Prof. Dr. İlber Ortaylı, sempozyum düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Haluk Selvi, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, sempozyum düzenleme kurulu, akademisyenler, tarihçiler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin öğrencileri katıldı.

SERVETİYE MİLLİ MÜCADELEDE UNUTULAN BİR CEPHE

Programda ilk konuşmayı sempozyum düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Haluk Selvi yaptı. Selvi, "Üzerinde yaşadığımız topraklar dikkat çekici özelliklere sahip. Kocaeli bu tarihi yolculukta önemli bir şehir. 6 yıldır bu şehirde bir serüvene çıkıldı. 6 yıldır kurucu beyleri ve tarihi bu kentte andık. Bugün Servetiye Cephesi için bu sempozyumu düzenliyoruz. Servetiye, Milli Mücadelede unutulan bir cephe. Orada ölen şehitlerimizi yad ediyoruz. Bu sempozyum için 1 senedir çalışıyoruz. Sempozyum için 8 farklı toplantı yaptık. 300'den fazla başvuru aldık ve sempozyumumuz en önemli şehir sempozyumlarından biri oldu. Bu sempozyumda sunulan tebliğler bu kentin geleceğine yön verecek" ifadesini kullandı.

KOCAELİ TARİHE YÖN VEREN BİR ŞEHİRDİR

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, "Kentimizin ve ülkemizin tarihine ışık tutan böylesi bir sempozyumda sizlerle olmaktan büyük keyif duyuyorum. Bu sempozyumda önemli konulara ışık tutuluyor. Dünyada her milletin bağımsızlık mücadelesi önemlidir. Fakat Türk halkının vermiş olduğu destansı mücadele her millete örnek olacak cinstedir. Bunu Milli Mücadelede görebiliyoruz. Ülkemizin sanayi ve ekonomisine yön veren şehrimizin tarihteki önemi bu sempozyumlarda gün yüzüne çıkıyor. İpsiz Recep'ten Kara Fatma'ya, milli kahramanlarımızı saygı ile anıyoruz. Özellikle kadınlardan kurduğu bir birlikle Yunanlılara geçit vermeyen Kara Fatma'nın nezdinde tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

TÜM KADINLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Uluslararası Milli Mücadele'de Servetiye Cephesi Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'na ve Bilge Şehir Kocaeli'ne hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce bölgemizin düşman işgalinden kurtarılışında eşsiz kahramanlıkları olan bir kadınımızı, işgalcilerin korkulu rüyası Kara Fatma'yı yani Fatma Seher Hanım'ı ve onun kahraman silah arkadaşı kadınlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Sempozyumumuzda da milli kahramanımız Kara Fatma için 3 özel oturum ve bir tiyatro gösterimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

BU SEMPOZYUMLAR UFKUMUZU GENİŞLETİYOR

Sempozyumun önemine dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "Sempozyumların bir amacı da geçmişten ders alıp, gelecek plânlarımızı tecrübeler doğrultusunda yapmaktır. Malum, hiçbir insan hafızasız yaşayamaz. Milletler de tarihiyle var olurlar. Ancak tarihinden aldığı güçle istikametlerini bulurlar. Kocaeli'nin 5000 yıllık görkemli bir hafızası, görkemli bir tarihi var. Bu 5000 yıllık tarihin yaklaşık son 1000 yılında biz varız. Kocaeli'nin bin yıllık tarihini biz yazıyoruz. Ecdat tarihi yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamamıştı. Ama hamdolsun Türkiye, artık hem tarih yapıyor, hem tarih yazıyor. Daha önce düzenlediğimiz sempozyumları, bize bu topraklara ruh veren kurucu beylerimizi yâd ederek gerçekleştirmiştik. Akçakoca Gazi'yi, Karamürsel Alp'i, Gazi Süleyman Paşa'yı, Orhan Gazi'yi, Çoban Mustafa Paşa'yı yeniden keşfetmiştik. Bu sempozyumlar ufkumuzu genişletti. Bu sempozyumlarla büyük cevaplar bulmak, bakışımızı derinleştirmek,

kurucu atalarımızı tanımak, bu coğrafyanın nasıl vatan olduğunu anlama gayretindeyiz. Bu topraklarda yaşayan ruhu, insan, zaman ve mekânda biriken hafızayı anlamaya, Bu görkemli mirasla özellikle yeni nesillerin, gençlerin tanışmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

SEMPOZYUM ÖZEL ÖDÜLÜ

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından bu yıl sempozyum özel ödülünü Kocaeli ve Adapazarı bölgesinde milli mücadele dönemine yönelik önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Sabahattin Özel'a takdim etti. Başkan Karaosmanoğlu, sempozyuma katılımından dolayı Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya da özel olarak hazırlanan bir hediye verdi.

AÇILIŞ OTURUMU ORTAYLI'DAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun açılış oturumunda konuşan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Şu anda en zengin bölge Kocaeli'dir. Hem doğal, hem de stratejik açıdan önemli bir bölge. Tarihte önemli bir yere sahip. Burada önemli savaşlar yaşandı. Kartacalılar için önemli bir kahraman Hannibal'ın mezarı burada bulunmaktadır. Önemli insanlar burada yetişti. Mısırlı ilk doktor buralıdır. Mimarların, kültürel gelişmelerin, din merkezlerindeki tartışmaların merkezi burasıdır. 600 yıl süren bir medeniyet burada kuruldu. Osmanlının ilk fetihlerini gerçekleştirdiği, kendini ispat ettiği bir yerdir. İstiklal Mücadelesinin temellerinin atıldığı şehir burasıdır. Kocaeli ve İzmit cephesinde büyük bir çete hareketi beklemek uygun değildir. Böyle bir direniş ihtilaf devletleri tarafından feci şekilde cezalandırılırdı" ifadesini kullandı.

''İZMİT, ANADOLUNUN İLERİ KARAKOLUYDU''

Milli Mücadele için düzenli ordu kurulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, "Düzenli ordunun ilk komutanı Halit Bey'dir. Dilovası, Dil İskelesi mevkii askeriyenin karargahıydı. Kocaeli hiçbir zaman vilayet olmadı. Kocaeli sancak bölgesiydi. Sancak da direkt merkeze bağlıydı ve bunun için tarihte Kocaeli'nin önemi büyük. Büyük İstanbul'un yanında etrafı idare eden bir yerdi. Bu bölgenin yolları, köprüleri ve sanayi dalları Osmanlı devletine hizmet eden bir bölgeydi. Burada büyük bir olay şudur. Anadolu galip gelmişti. İstanbul bir süredir işgal altındaydı. İzmit ise Anadolu'nun ileri karakoluydu. Bazı hareketlerde sert müdahaleler yaşanmıştır. Birinci Cihan ve Milli Mücadele'nin önemli komutanı Albay Nurettin Paşa'dır. İngilizlerin 2. Kolordusunu kuşattı ve esir aldı. Harekat tamamen onun eseridir. Mustafa Kemal Paşa tebrik etmiştir. 1923 yılında İstanbul'daki işgal Nurettin Paşa'nın başındaki ordu ile sona ermiştir. Kocaeli'nin en önemli görevi Sakarya ve Mudanya arasında Lozan'a kadar burayı gözetim altında tutan ve Balıkesir ile Bursa merkezli Yunan işgal kuvvetleri iteleyen engelleyen bir bölge olmasıdır" dedi.

KONU: MİLLİ MÜCADELE'DE KOCAELİ

Kocaeli Ansiklopedisi, Yöresel Ürünlerin Marka Tescili ve "Tiyatro Sanatı Perspektifinden Milli Mücadelede Fatma Seher (Kara Fatma)" konulu üç özel oturumun düzenleneceği Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu'nda "Milli Mücadele'de Kocaeli ve Atatürk" isimli bir de sergi açıldı. Milli Mücadele'de Kocaeli'nin oynadığı rol ve milli kahramanlarımız, Kocaeli tarihi ve kültürüne ışık tutacak tarihsel gerçekler, 3 gün sürecek sempozyumla gün yüzüne çıkacak

3 GÜN SÜRECEK

10 Mart tarihlerine kadar Başiskele The Ness Hotel'de devam edecek sempozyuma 59'u profesör, 33'ü doçent 205 akademisyen katılacak. Sempozyum boyunca 3'ü özel 36 oturumda tarih, coğrafya, halk bilimi, müzik, sanat tarihi, arkeoloji gibi alanlarda 156 tebliğ sunacak. Milli Mücadele döneminde ilimizdeki sosyokültürel yapı ve Milli Mücadeleye yapılan katkılar tarihi belgeler ışığında gün yüzüne çıkarılacak.