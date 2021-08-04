Ortekin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aydın eski Belediye Başkanı İlhami Ortekin için Efeler Belediyesi hizmet binası önünde veda töreni düzenlendi.

Aydın'da 2002-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve bir haftadır Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde tedavisi süren İlhami Ortekin, dün sabah 79 yaşında vefat etti. Merhum Eski Başkan Ortekin'in cenazesi, başkanlığı döneminde çalışma adresi olan Efeler Belediyesi hizmet binası önüne getirildi.

Burada gerçekleşen veda törenine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ortekin'in çok sayıda seveni katıldı.

"Önce insan anlayışına dikkat çekti"

Merhumun cenazesinin başında konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bugün burada olmamızın nedeni maalesef acı bir haber. İlhami Ortekin ağabeyimiz 7 yıl Aydın Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Önemli bir ticaret adamıydı, ticaretin bütün gereklerini en iyi şekilde yaparak büyük bir başarı elde etti. Hatta 2003 yılında ismi vergi rekortmenleri arasına girdi. Özel, sevgi dolu, hoş bir insandı, düşüncelerini insanlarla paylaşırken onları kırmamaya özen gösterirdi. Sevgisini bütün topluma yansıtabilmek için çaba harcardı. En çok önemsediği sloganı 'Önce İnsan'dı. Bu sloganı benimsemiş, yapılan tüm hizmetlerin insanlar için olduğunu bütün topluma anlatmaya çalışmıştır" dedi.

"Önemli olan hoş bir seda bırakmak"

Törendeki kalabalığa dikkati çeken Başkan Atay, "Ne mutlu ona ki bu kadar insan onu uğurlamaya geldi. Hepimiz burada kiracıyız, bir süreliğine halkımızdan oy alıyoruz, önemli olan o süreç içerisinde topluma hizmet etmek ve hoş bir seda bırakmak. Biz de onun yaptığı gibi topluma hizmet etmek için çaba harcıyoruz, hizmetlerimizle halkımızın refahını artırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kendisinden çok şey öğrendik"

İlhami Ortekin'in demokrat bir siyasetçi olduğunu belirten Başkan Atay, "İlhami ağabey yarışmayı sevdiği kadar yarışmanın sonuçlarına katlanabilme yeteneği ve özgüveni olan bir insandı. Son zamanlarda pek görülmeyen bir olayı gerçekleştirmiş, seçimlerden sonra makamını, törenle selefine devretmişti. Bu cesareti ve özgüveni gösterecek kadar demokrattı. Onun hoşgörülü, insancıl ve saygılı davranışından çok şey öğrendik. Ben de ömrümün sonuna kadar bu görevde kalmayacağım, görevim sona erdiği zaman onun yaptığı gibi devredeceğim. Kendisinden öğrendiğim demokrat, insancıl tavrı yerine getireceğim" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının sonunda Ortekin'in tabutuna dönerek "Yolun açık olsun, ışıklar içinde uyu başkanım" sözleriyle veda etti. Törene katılanlar İlhami Ortekin'i son yolculuğuna uğurlamak üzere Bey Cami'ye doğru yola çıktı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ortekin'in naaşı, Tellidede Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN