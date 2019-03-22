Son Dakika Haberleri: Ortodoks Din Adamlarından Yeni Zelanda Saldırısı İçin Taziye Ziyareti

Ortodoks Din Adamlarından Yeni Zelanda Saldırısı İçin Taziye Ziyareti

1 saat önce

Almanya Rum Ortodoks Kilisesi Papazlarından Apostolos Malamoussis ve Georgios Siomos, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere yönelik taziyelerini iletmek için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Münih Camisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ortodoks Din Adamlarından Yeni Zelanda Saldırısı İçin Taziye Ziyareti, System.String[]
Almanya Rum Ortodoks Kilisesi Papazlarından Apostolos Malamoussis ve Georgios Siomos, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere yönelik taziyelerini iletmek için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Münih Camisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Cuma namazı öncesi camiye gelerek cami derneği yönetimiyle görüşen Malamoussis ve Siomos, cemaate taziye mesajını iletti.

Malamoussis, burada yaptığı konuşmada, "Sizin ile bizim aramızda bir fark yok. Tüm insanlar kardeştirler ve Allah'ın yarattıklarıdır." dedi.

Malamoussis, ırkçılığın ve ayrımcılığın nefretin birer çeşidi olduğuna dikkati çekerek, dini inançlarından dolayı insanları öldürmenin en büyük günahlardan birisi olduğunu ifade etti.

Caminin din görevlisi Şükrü Baklalı da Ortodoks din adamlarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, "Bu tür konuşmalar, ziyaretler buradaki endişelerimizin giderilmesine katkısı sağlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Almanya, Yeni Zelanda, Güncel
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