Ortodoks Kiliseleri, Ukrayna Sorunu için toplanıyor

Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebinin kiliseleri, Ortodoks dünyasında bölünmeye neden olan Ukrayna sorununu görüşmek üzere, 26 Şubat'ta, Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelecek.

Rus Ortodoks Kilisesi (Moskova Patrikhanesi) Diğer Kiliselerle İlişkiler Dairesi Sekreteri İgor Yakimçuk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Fener Rum Patrikhanesi'nin mi Moskova Patrikhanesi'nin mi ruhani alanına girdiği hakkındaki meselenin, Ürdün'ün başkenti Amman'da 26 Şubat'ta yapılacak olan toplantıda ele alınacağını bildirdi. Diğer taraftan Yakimçuk, bu toplantının katılımcılarının henüz netleşmediğini ifade etti.

Ukrayna Sorunu'nun Amman'da yapılacak bir toplantıda ele alınması konusunu ilk kez, Kudüs Patriği Teofil, Moskova'ya yaptığı ziyarette gündeme getirmişti.

"FENER PATRİKHANESİ TEPKİLİ"

Diğer taraftan, Ukrayna'yı kendi ruhani alanında gören ve geçen yıl Ukrayna'da kendisine bağlı bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kuran Fener Patrikhanesi, bu konuyu kendi alanında gördüğü için, konunun diğer kiliselerin katıldığı bir toplantıda tartışma konusu haline getirilmesine karşı çıkıyor. Fener Rum Patriği Bartholomeos, önceki gün Kudüs Patrikhanesi yetkilileriyle İstanbul'da yaptığı görüşmede, bu toplantının, Ortodoks dünyasının birliğini tehdit ettiğini söyledi. Fener Rum Patrikhanesi yetkilileri de, bu konuda yaptıkları açıklamada, her ne kadar Kudüs Patriği tarafından telaffuz edilmiş olsa da, konunun Moskova Patrikhanesi tarafından tasarlandığının anlaşıldığını dile getirdi. Fener Rum Patrikhanesi ile aynı görüşte olan ve Rum/Yunan kökenli rahiplerin denetiminde olan Yunan, Kıbrıs ve İskenderiye Kiliseleri de, böyle bir toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Fener Rum Patrikhanesi, 2018 yılında, Ukrayna'nın Moskova'nın ruhani alanına değil, kendi ruhani alanına girdiğine ilişkin bir karar almış ve bu karar, Ukrayna'yı kendi ruhani alanı olarak gören ve buraya büyük önem veren Moskova Patrikhanesi'nin sert tepkisine neden olmuş ve Moskova Patrikhanesi, Fener Patrikhanesi ile bütün ilişkilerini kesmişti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ortodoks dünyasının en büyük manastırı olan Peçersk Manastırı'nın bulunması ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin cemaatinin önemli bir kısmını Ukraynalılar'ın oluşturması, ayrıca Rus tarihçilerinin Kiev'i Ruslar'ın tarihteki ilk başkentleri olarak görmesi, Rus milliyetçilerinin ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna'ya milli ve dini açıdan büyük önem vermesine neden oluyor. Fener Rum Patrikhanesi ile Moskova Patrikhanesi arasındaki çatışmada ABD'nin Fener Rum Patrikhanesi'ne, Kremlin yönetiminin ise Moskova Patrikhanesi'ne destek vermesi, meseleyi aynı zamanda siyasi bir mesele haline getiriyor.

Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna'yı kendi alanında ilan etmesi ve geçen yılın başlarında burada kendisine bağlı bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurduğunu açıklamasından sonra, Fener Patrikhanesi'nin bu kararını, Ortodoks dünyasındaki 15 kiliseden (Fener Patrikhanesi dışında) sadece Yunan Ortodoks Kilisesi ve yine rahipleri Rum/Yunanlı olan Mısır'daki İskenderiye Patrikhanesi tanımış ve bu nedenle Moskova Patrikhaneis, bu kiliselerle de ilişkisini kesmişti.