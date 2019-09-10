Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci devam ediyor

Ukrayna Ortodoks kiliselerinin Moskova Patrikhanesi'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin İstanbul Fener Rum Patrikhanesi tarafından onaylamasından sonra çıkan kriz yeni bir boyuta ulaştı.



Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızlığını ilan ettiğini tüm dünyadaki Ortodokslara duyurmuştu. Ukrayna kiliselerinin bağımsızlık ilanı tüm dünyada geniş yankı bulurken, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi de Ukrayna Kiliselerinin aldığı bu kararı geçtiğimiz yıl tanımış, bunun üzerine Moskova Patrikhanesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasında tartışmalar yaşanmaya başlamıştı. Rus Patriği Kirill, Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı kararları şiddetle eleştirmiş, patrikhaneyi her defasında bölücülükle suçlamıştı.



Patrikhaneler arasında yaşanan bu krizler Ortodoksları uluslararası camiada böldü. Sırbistan, Suriye gibi ülkelerdeki Ortodoks kiliseleri, Moskova Patrikhanesi'ne açık destek verdi. Anadolu ve Avrupa'daki bazı patrikhaneler ise İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks Kiliseleri'nin bağımsızlığını tanıma yönündeki kararını destekledi.



Yaşanan bu krizi tırmandıran son adım, merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te olan Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks kiliselerinin başpiskoposluğunun Moskova Patrikhanesi ile birleşme süreci oldu. 1917 yılındaki Sovyetler Birliği devriminden sonra batıya sürgün edilen Rusları temsil eden Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks kiliseleri cumartesi günü düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Moskova Patriği ile birleşme kararı aldı. Genel kurula katılanların yüzde 58'i kiliselerinin Moskova Patriği ile birleşmesini onaylayınca Batı Avrupa'daki Rus Ortodoks kiliseleri Moskova Patrikhanesi'ne bağlanmış oldu. Bu kararın önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor. - MOSKOVA