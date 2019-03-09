Son Dakika Haberleri: Ortodoks Yahudi Erkekler Kudüs'te Musevi Kadınların İbadet Etmesini Engellemeye Çalıştı

Ortodoks Yahudi Erkekler Kudüs'te Musevi Kadınların İbadet Etmesini Engellemeye Çalıştı

59 dakika önce

Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal tapınak olarak kabul edilen Ağlama Duvarı önünde toplanan ve ibadet etmek isteyen kadınlara bir grup radikal Ortodoks Yahudi erkek engel olmaya çalıştı.

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Kudüs'te Yahudiler tarafından en kutsal tapınak olarak kabul edilen Ağlama Duvarı önünde toplanan ve ibadet etmek isteyen kadınlara bir grup radikal Ortodoks Yahudi erkek engel olmaya çalıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:22 

Kudüs, Dünya
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