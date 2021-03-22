Ortodontik diş tedavisinde yeni yöntem: "Telsiz ortodonti" - Son Dakika

Ortodontik diş tedavisinde yeni yöntem: "Telsiz ortodonti"

22.03.2021 10:12
Ortodontik diş tedavisinde yeni yöntem:

Ortodontik tedavi yöntemlerinde yeni yaklaşımlardan birisi olan telsiz ortodontinin diş tellerine nazaran daha estetik bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, bu yöntem sayesinde dişte çürük oluşma riskinin azaldığını kaydetti.

Ortodontik tedavi yöntemlerinde yeni yaklaşımlardan birisi olan telsiz ortodontinin diş tellerine nazaran daha estetik bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, bu yöntem sayesinde dişte çürük oluşma riskinin azaldığını kaydetti.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, şeffaf plaklar adıyla bilinen 'telsiz ortodonti' tedavisi hakkında önemli bilgiler aktardı. Dr. Pehlevan, telsiz ortodonti tedavisinin üç boyutlu bilgisayar teknolojisi ile kişiye özel olarak tasarlanan ve dişlerdeki çapraşıklıkları düzeltmeyi sağlayan modern bir tedavi yöntemi olduğunu açıklayarak, "Bu yöntemle öncelikle ağız içi ölçülerin alınması ya da üç boyutlu tarayıcılar ile ağız içi tarama yapılmasını takiben kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılır. Bilgisayar programı aracılığı ile dijital ortamda hekimin talimatları doğrultusunda tedavi planlanması yapılarak dişler gelecekleri son konuma göre hareket ettirilir. Planlanan diş hareketlerine göre üç boyutlu yazıcılar aracılığı ile kişiye özel şeffaf plak dizileri üretir. Üretilen her plak dişler üzerine, yapıştırılan ataşmanlar aracılığı ile belirli miktarda kuvvet uygular. Bu sayede dişlerde hareket sağlanır ve çapraşıklıklar düzeltilir." dedi.

TELSİZ ORTODONTİ TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Plakların en önemli avantajının oldukça ince ve şeffaf bir termoplastik bir maddeden üretilmesi sayesinde, neredeyse hiç görünmemesi olduğunu ifade eden Dr. Pehlevan, "Telsiz ortodonti tedavisi diş tellerine nazaran daha estetik bir tedavi yöntemidir. Takıp çıkarılabilir olması ile yeme içme kısıtlamalarına gerek kalmaz. Günlük hayatı etkilemeden konforlu bir tedavi deneyimi sunar. Teller ve braketler olmadığından ağız içi yaralanmalara neden olmaz. Diş fırçalama daha etkin bir şekilde yapılabildiğinden çürük oluşma riski azalır. Tedavi dijital ortamda tasarlandığından öngörülen tedavi sonucu yani dişlerinizin geleceği son konum tedavi başlangıcında görülebilir." diye konuştu.

ŞEFFAF PLAKLAR NASIL KULLANILIR?

Dr. Pehlevan, hekimler tarafından tedavi planlaması doğrultusunda hastalar için bir randevu takvimi oluşturularak her randevuda hastaya belirli sayıda plak teslim edildiğini ve rutin kontroller yapılarak her plağın planlanan diş hareketlerine göre hekimin talimatları doğrultusunda, 1 hafta ile 10 gün arasında değişen sürelerde kullanımı tavsiye edildiğini belirtti. Her plakta planlanan diş hareketinin elde edilebilmesi için hastaların plakları günde ortalama 20 ila 22 saat takması önerileceğinin altını çizerek, yeme-içme sırasında plakların çıkarılması ve diş fırçalama ardından tekrar takılmasının gerekli olduğunu ifade etti.

(İHA)

Diş Hekimliği Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Bilgisayar, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ortodontik diş tedavisinde yeni yöntem: 'Telsiz ortodonti' - Son Dakika


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