Ortopedi'de sınav başarısı - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından (AD) Arş. Gör. Dr. Süleyman Kozlu, 'Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı'nda başarılı oldu.

Sınavda jüri üyesi olarak, Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanı Doç. Dr. Nihat Demirhan Demirkıran, Ortopedi ve Travmatoloji AD'den Doç. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sabit Numan Kuyubaşı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanı Prof. Dr. Canan Balcı, Acil Tıp AD'den Dr. Öğr. Üyesi Harun Yıldırım yer aldı.

Jüri Üyesi Doç. Dr. Nihat Demirhan Demirkıran, sınav sonrası yaptığı açıklamada, "KSBÜ Ortopedi Travmatoloji ABD olarak 3. Ortopedi uzmanımızı da yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Dr. Süleyman Kozlu 5 yıllık Ortopedi ve Travmatoloji Asistanlık sürecini tamamlayıp tez savunması ve uzmanlık sınavını da başarıyla tamamlamıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA