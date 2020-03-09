Ortopedi nedir? Ortopedi ne demek? Ortopedi doktoru neye ve hangi hastalıklara bakar? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ortopedi nedir? Ortopedi ne demek? Ortopedi doktoru neye ve hangi hastalıklara bakar? - Son Dakika Magazin

Ortopedi nedir? Ortopedi ne demek? Ortopedi doktoru neye ve hangi hastalıklara bakar?

6 saat önce

İnsan vücudu, kas, iskelet, kemik, bağ ve diğer sinirlerden meydana gelmektedir.

Ortopedi nedir? Ortopedi ne demek? Ortopedi doktoru neye ve hangi hastalıklara bakar?, System.String[]

İnsan vücudu, kas, iskelet, kemik, bağ ve diğer sinirlerden meydana gelmektedir. Bu kas ve iskelet sistemi, kişiye hareket edebilme fonksiyonu sağlamaktadır.


Ortopedi Nedir?


Hareket sisteminde oluşan rahatsızlık ve her türlü yaralanmalar ile ilgilenen tıbbi ana bilim dalı da ortopedi ve travmatoloji olarak isimlendirilmektedir. Bu ana bilim dalı içerisinde çok sayıda farklı alt dal bulunmaktadır.


Artroplasti, el, diz, omu, dirsek, ayak ve ayak bileği cerrahisi ortopedinin başlıca alt dallarıdır. Artroplasti, eklem protezi için yapılan işlemlere verilen isimdir. Ortopedi ve Travmatoloji bünyesinde yapılan el cerrahisi uygulamalarında mikro cerrahiden de yararlanma imkanı bulunmaktadır. Ortopedi ana bilim dalının alt dalları yalnızca cerrahi müdahaleden oluşmamaktadır. Bunların yanı sıra; spor travmatolojisi, boy uzatma, bacak eşitsizliği, çocuk ortopedi ve travmatolojisi, ortopedik onkoloji ve kemik iltihabı tedavileri de ortopedinin alt dalları arasındadır.


Ortopedi Ne Demek?


Ortopedi, altı yıllık tıp eğitimi sonrasında eğitim süreci devam eden bir uzmanlık alanıdır. Ortopedi ve travmatoloji dalında uzmanlaşmak isteyenlerin bu konuda 5 yıl boyunca aktif olarak çalışması gerekmektedir. Ortopedi uzmanlığı almaya hak kazananların fazladan 2 yıl daha eğitim alarak, el cerrahisi alanında yan dal yapma hakkı da bulunmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının görev ve yetki alanı oldukça geniş bir yelpazeyi kaplamaktadır. Bu kapsamda bir onkoloji uzmanının görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.


Hastanın şikayetlerini dinlemek,


Hasta öyküsü ve ailede kalıtsal bir durum olup olmadığı hakkında bilgi edinmek,


Hastayı ortopedik açıdan, fiziki olarak muayene etmek,


Hastaneye yatması gereken kişilere yatış işlemi başlatmak,


Konu ile ilgili gerekli testleri ve tahlilleri yaptırmak,


Gereken durumlarda diğer ana bilim dalı uzmanları ile iletişime geçmek,


Yapılan testlere göre teşhis yapmak ve tanı koymak,


Doğuştan gelen iskelet sistemi rahatsızlıklarında tedavi sürecini takip etmek,


Protez uygulamalarını yapmak,


Yaralanmış ya da kopmuş vücut uzuvlarını tedavi etmek ve yerine dikmek,


Gereken hallerde sorunlu bölgeye; kas, kemik, deri ve doku nakilleri yapmak.


Ortopedi Doktoru Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?


Ortopedi ve Travmatoloji bilim dalı hareket sistemini etkileyen her türlü hastalığın tanı ve tedavisinde göre almaktadır. Ortopedi tarafından bakılan hastalıklar sonradan oluşan travma ve yaralanmalar olabileceği gibi, doğuştan da gelişebilmektedir. Doğuştan gelen kalça çıkıkları ve bacak eşitsizlikleri ortopedinin düzenli takip ettiği rahatsızlıklar olarak sıralanmaktadır. Bunların yanı sıra; menisküs yaralanmaları, eklem burkulmaları, sinir sıkışması, eklem kireçlenmesi ve topuk dikeni de bu ana bilim tarafından incelenmektedir. Burada bakılan diğer rahatsızlıklar; kemik kırıkları, kemik iltihapları, eklem ağrıları, çıkıklar, romatizmalar, boyun ve bel fıtığıdır.


Ortopediye başvuran hastalarda genelde yoğun ağrı ve hareket güçlüğü semptomları görülmektedir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortopedik hastalıklar temel belirtileri; ilgili bölgede ani tutulma, ağrı, his kaybı ve güçsüzlüktür. Bel, boyun ve sırt ağrıları ile ilgili bölgede uyuşukluk ve denge bozukluğu da ortopedi hastalarında görülen belirtiler arasındadır.


Ortopedik rahatsızlıklar tedavi edilmediğinde kemik eğriliği, yanlış kaynama ve hareketlerde ciddi zorluklara sebep olabilmektedir. Bu sebeple kas, kemik ve diğer dokularda hissedilen rahatsızlıklarda zaman kaybetmeden bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına danışılması gerekmektedir. Ortopedi hastalarına ilaçla, fizik tedaviyle ve cerrahi müdahaleler ile farklı tedaviler uygulanabilmektedir.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:41 
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