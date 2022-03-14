Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor

14.03.2022 12:35

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesör, ok atarak günün stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli profesör, ok atarak günün stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, tarihe ilgisi dolayısıyla 5 yıl önce geleneksel Türk okçuluğuna başladı.

Kentte Geleneksel Türk Okçuluk Topluluğu'nu kuran Korkmaz, 2019'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasıyla antrenörlük belgesi aldı.

Mesai saatleri dışında sık sık ok atarak işinin stresinden ve yorgunluğundan uzaklaşan Korkmaz, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı okçuluk kurslarında da gönüllü eğitimler veriyor.

Korkmaz, AA muhabirine, ayrı bir ok atış ve yay tekniği olan geleneksel okçuluğu gelecek nesillere bırakmak istediğini söyledi.

Son yıllarda devletin desteğiyle geleneksel okçuluğa ilginin arttığını belirten Korkmaz, "İlimizde 3 okçuluk kulübü var. Birçok yarışmaya katılıyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerimiz bu dönem içerisinde okçuluğa merak sardı, onlara da okçuluğu öğretiyoruz. Amacımız savaş meydanlarında yenilmeyen Türk okçuluğunu yaşatmak." dedi.

"Nefes alma olanağı sağlıyor"

Korkmaz, okçuluğu severek yaptığını dile getirerek, "Ok atmak stresimizi alıyor, kafamızı dağıtıyor, daha rahat oluyoruz. Bizi dinlendiriyor. Sağlıkçıların, doktorların stresli yaşamında bir nefes alma olanağı sağlıyor. Ailecek de çok pozitif vakit geçirilebilecek bir spor, oğlum ve eşimle yapıyoruz." diye konuştu.

Okçuluğa ilginin de gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Korkmaz, herkesin bu sporu yaparken büyük keyif aldığını vurguladı.

Korkmaz, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 3 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, "5-6 seneye kadar futbolla yarışacak kadar ilgi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor
Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor
Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor

YORUMLAR
500
Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında Otomotiv yedek parça üreticilerinin gözü Avrupa ve Amerika pazarında Türk iş adamı Kiev'de ücretsiz yemek dağıtıyor Türk iş adamı Kiev'de ücretsiz yemek dağıtıyor

Bozok Üniversitesi, Okçuluk, Yozgat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:44:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ortopedi uzmanı profesör, günün stresinden ok atarak uzaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement