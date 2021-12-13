Ortopedi ve beyin cerrahisi alanındaki yerli üretici firmalar: Ürün ve hizmet sağlamaya devam edeceğiz - Son Dakika

Ortopedi ve beyin cerrahisi alanında üretim yapan yerli tıbbi cihaz firmaları, hastanelere ürün ve hizmet sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER), Tıbbi Malzeme Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (TÜSAN), Türkiye Ortopedi ve Beyin Cerrahi Bayileri Derneği (TOBDER), Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, hastanelere tıbbi cihaz sağlamakta zorluk yaşamaya başlayan üreticilerin temsilcilerini kabul ettiği bildirildi.

Bakan Koca'nın yakın ilgisinden duyulan memnuniyetin aktarıldığı açıklamada, "Hastanelerde tedarik problemleri yaşanmaması için elinden geldiğince alacaklarımıza çözüm üreten ve çözüm üretmeye devam etme sözü vererek bizlere destek olan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye teşekkür ederiz. Ortopedi ve omurga cerrahisi alanındaki firmalar olarak ürün ve hizmet sağlamaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ORDER Başkanı Adem Uyanık, görüşmeye ilişkin AA muhabirine, tıbbi cihaz alanındaki STK'ler olarak yaklaşık bir hafta önce, maliyetlerinin artması ve alacaklarını temin etmekte sıkıntı yaşamalarından dolayı hastanelere cihaz sağlamakta zorlandıklarını bildiren bir deklarasyon yayımladıklarını belirtti.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerini kabul ettiğini ifade eden Uyanık, görüşmede kendilerine sorunların çözümü ve alacakları için gerekli kaynağın ayrılacağının iletildiğini söyledi.