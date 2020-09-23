Ortopedik ayakkabısı üreticisi, engelli 400 müşterisinin kalıbını arşivledi - Son Dakika

Ortopedik ayakkabısı üreticisi, engelli 400 müşterisinin kalıbını arşivledi

ADANA'da 22 yıldır engellilere ortopedik ayakkabı üreten İzzet Durmuş (65), 400'e yakın müşterisinin ayakkabı kalıplarından arşiv oluşturdu.

Ortopedik ayakkabısı üreticisi, engelli 400 müşterisinin kalıbını arşivledi, System.String[]

ADANA'da 22 yıldır engellilere ortopedik ayakkabı üreten İzzet Durmuş (65), 400'e yakın müşterisinin ayakkabı kalıplarından arşiv oluşturdu. Atölyesinin raflarına her müşterisine yaptığı ayak kalıbını koyan Durmuş, "Hangi ayakkabı kalıbı kime ait biliyorum" dedi.

Kentte uzun yıllar engellilere ortopedik ayakkabı üreten İzzet Durmuş, geçen süre içinde her müşterisinin ayakkabı kalıbını alarak sakladı. Seyhan ilçesi tarihi Büyüksaat yakınında bulunan iş yerinde 22 yıldır ayakkabı üreten Durmuş, bu sayede bir ayakkabı arşivi oluşturdu. Engelli bireylerin talepleri doğrultusunda kişiye özel kalıp, numara ve ayak şekline göre imalat yapan Durmuş, bu sayede zamandan tasarruf ettiğini, iş yerinde bulunan 400 kalıp ayakkabının kime ait olduğunu bildiğini aktardı.

'KİME AİT BİLİRİM'Her müşterisinin ayrı bir hayat hikayesi olduğunu söyleyen Durmuş, "Ayakkabısı eskiyen kişiler beni arar, bende kalıbını çıkarıp, üretime başlarım" diyerek, şöyle devam etti: "Kimisi çocuk felci geçirmiş, kimi şeker hastası, kimi kaza sonucu engelli kalmış. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Genelde müşterilerim birbirlerinden görüyorlar, 'Bu ayakkabıyı kimden yaptırdın' diye birbirlerine sorunca bana ulaşıyorlar. Şehir dışından gelen müşterilerim var. Ayakkabıyı giydikten sonra teşekkür edip, normal yaşantılarına dönüyorlar."'BEN ÖLDÜKTEN SONRA NE OLACAK' Yeni yetişen usta olmadığını, kendisinin bu bölgede hizmet veren tek kişi olduğunu da anlatan Durmuş, şunları söyledi: "Benden sonra ne olacak hiç bilmiyorum. Bazıları bana 'İzzet Usta, sen ölünce bu kadar engelli ne olacak?' diye soruyorlar. Allah büyük, ben de onlara 'merak etmeyin daha çok yaşayacağım' diyorum ama Allah bilir. Belki bu işi yapacak bir usta yetişir. Fiyat olarak da hiç kimseyi mağdur etmiyoruz. Özel üretim ayakkabı olduğu için fiyatı 100 ile 300 lira arasında değişiyor."

Kahramanmaraş'tan gelip, burada ayakkabı alan Galip Denizdolduran (52) ise, "İzzet Usta ile 10 yıl önce tanıştım, geçirdiğim trafik kazası sonrası engelli oldum. Başka ortopedik ayakkabılarını giydiğim zaman rahat edemiyorum" diye konuştu.


Engelli, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ortopedik ayakkabısı üreticisi, engelli 400 müşterisinin kalıbını arşivledi - Son Dakika

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