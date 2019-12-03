Son Dakika Haberleri: Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu
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Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde doğuştan ortopedik engelli İlker Eker (26), hayalindeki paraşütle atlayışı 3 Aralık Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi.

Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde doğuştan ortopedik engelli İlker Eker (26), hayalindeki paraşütle atlayışı 3 Aralık Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Eker, çok mutlu olduğunu engellerin sevgi ile aşılacağını söyledi.

Türk Hava Kurumu İskenderun Derneği'nin katkısı ile yamaç paraşütü eğitmeni Mehmet Karaömer, Amanos Dağları eteğinden paraşüt ile İlker Eker'i mutluluğa uçurdu. Öğleden sonra güneşli bir havada gerçekleşen uçuşta Eker'in mutluluğu objektiflere yansıdı. Keyifli ve güzel bir uçuş olduğunu, bu sayede hayalinin gerçek olduğunu anlatan Eker, "Engel, hiçbir şeye engel değildir. Her şeyi sevgi ile aşacağımıza inanıyorum. Havadan her şey çok güzeldi" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Mehmet Karaömer ise "İlçenin üzerinde biraz gezdik. Anıt alanına da rahat bir iniş yaptık. Üstelik yukarıda sosyal medyada bir canlı yayın da gerçekleştirdik. İlker kardeşimizi de böyle bir günde mutlu ettiğimiz için bende bu anlamlı günde oldukça mutlu oldum. Herkese bu sporu bu deneyimi tavsiye ediyorum" dedi.

İlker Eker'i anıt alanında bekleyen annesi İclal Eker ile yakınları da bu mutlu gününde yanında olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.


Dünya Engelliler Günü, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:19 Kaynak: DHA
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