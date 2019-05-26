Son Dakika Haberleri: Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu

9 saat önce

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, şampiyon oldu.

Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu, System.String[]
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, şampiyon oldu.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde, Ortotek Gaziler ile Rusya ekibi Dinamo Altai karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Türk temsilcisi, ikinci yarıda da bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.
B Grubu'nda Legia Varşova'yı 5-0 ve İngiltere ekibi Everton'ı 7-0'lık skorlarla mağlup eden Ortotek Gaziler, 6 puanla lider olarak yarı finale yükselmişti. Türk temsilcisi, yarı finalde de İrlanda Cumhuriyeti ekibi Cork City'yi 8-0 ile geçmişti.
Organizasyonun üçüncülük maçında ise Legia Varşova, Cork City'yi 3-2 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:14 Kaynak: AA
Futbol, Spor
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