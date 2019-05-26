Son Dakika Haberleri: Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

5 saat önce

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, Cork City'yi 8-0 yenerek finale çıktı.

Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde, System.String[]
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcisi Ortotek Gaziler, Cork City'yi 8-0 yenerek finale çıktı.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Ortotek Gaziler ile İrlanda Cumhuriyeti ekibi Cork City karşılaştı.
Cork City'yi 8-0 mağlup eden Ortotek Gaziler, adını finale yazdırdı. Diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya'nın Legia Varşova takımını 4-1 yenen Rusya ekibi Dinamo Altai, finale çıktı.
Ortotek Gaziler ile Dinamo Altai arasındaki final karşılaşması, bugün TSİ 16.00'da oynanacak.
B Grubu'nda Legia Varşova'yı 5-0 ve İngiltere ekibi Everton'ı 7-0'lık skorlarla mağlup eden Ortotek Gaziler, 6 puanla lider olarak yarı finale yükselmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:22 Kaynak: AA
Gürcistan, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den KAP'a UEFA Açıklaması Babel'den Galatasaray Açıklaması: Gidersem Beşiktaş'ı Rahatsız Etmemeli Bilic, Süper Lige Dönüyor Fenerbahçeli Frey'e Sürpriz Talip

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortotek Gaziler, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]