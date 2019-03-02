Son Dakika Haberleri: Ortotek Gaziler Ampute Spor'un Rakipleri Belli Oldu

Ortotek Gaziler Ampute Spor'un Rakipleri Belli Oldu

1 saat önce

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu.

Ortotek Gaziler Ampute Spor'un Rakipleri Belli Oldu, System.String[]
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da çekilen kurada Ortotek Gaziler Ampute Spor, B Grubu'nda İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile eşleşti.

A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya'dan Dinamo Altai ve İrlanda'dan Cork City takımları yer aldı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 25-26 Mayıs tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:54 Kaynak: AA

Spor
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