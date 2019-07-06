Son Dakika Haberleri: Örtü altı karpuz hasadı başladı
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Örtü altı karpuz hasadı başladı

39 dakika önce

Örtü altı karpuz hasadı başladıIĞDIR - Iğdır'ın Oba köyünde, 'örtü altı' olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı.

Örtü altı karpuz hasadı başladı
IĞDIR - Iğdır'ın Oba köyünde, 'örtü altı' olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı.
Iğdır'da çiftçilik yapan Alican Açkan, 100 dönüm arazi üzerinde yetiştirdiği organik karpuzların 25 gün önceden hasadına başlandığını belirtti.
Ürünleri bölge iller yanı sıra Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ettiğini ifade eden Alican Açkan, ürünlerinin doğal ve organik olmasına önem verdiğini belirtti. Açkan, "Yetiştirdiğim ürünleri devlet yetkililerine hediye gönderiyorum. Burada ürettiğim ürünlerim yüzde 100 organik, marka haline gelmiş durumda ve kimyasal madde yoktur. Tarlada yetiştirdiğim karpuzlar ortalama olarak 12 ila 30 kg ağırlığındadır. 80 dönümü örtü altı malçlama yöntemiyle olmak üzere 100 dönüm araziye karpuz ektim. Normal hasattan 25 gün önce hasadını yapıyorum. 200 ton karpuz bekliyorum. Tarlada toptan olarak kilosunu 80 ila 90 kuruşa satıyorum" dedi.
Örtü altı karpuz hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:42 Kaynak: İHA
Iğdır, Oba, Yerel
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