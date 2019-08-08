Örtü altı sebze yetiştiriciliği kursiyerleri emeklerinin karşılığını topladı
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Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığında verilen Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği kursu kapsamında yetiştirilen ürünler kursiyerler ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından toplandı.
Safranbolu Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
Kültür ve Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi ortaklığında verilen Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği kursu kapsamında yetiştirilen ürünler kursiyerler ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
tarafından toplandı.
Hem ürünün hem de kursun verimli olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Kursu'nda kursiyerlerimiz burada bir yandan organik tarım yapmayı öğrenirken diğer yandan da İŞKUR
İl Müdürlüğünce sağlanan destek ile günlük bütçelerine katkı sağlıyor. Burada yetiştirilen ürünler Safranbolu Belediyesine bağlı SAKEM mutfağında pişirilip yetkili komisyonlarca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere aceze yemeği olarak gönderiliyor" dedi.
Buradaki kursiyerlerin işin tekniğini uzman eğitmen tarafından öğrenerek daha verimli ürünler elde edebildiklerini kaydeden Köse, "Kursumuzun diğer kurslar gibi ilgi görmesi, işe özellikle bayan elinin değmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
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