Son Dakika Haberleri: Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi
Son Dakika Ekonomi Haber

Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatörlerin bu ürünlere maruz kalmasını önlemek amacıyla uzaktan kumanda edilebilen otomatik püskürtücü prototip geliştirildi.

Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin gereğinden fazla kullanımını ve operatörlerin bu ürünlere maruz kalmasını önlemek amacıyla uzaktan kumanda edilebilen otomatik püskürtücü prototip geliştirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örtü altı tarımda bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılması ilaçlama başarısını azaltabiliyor, operatörler de bu ürünlere maruz kalıyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor.
Bu durumun önüne geçmek için iki aşamalı proje hazırlayan TAGEM tarafından, ilk aşamada seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik püskürtme yapabilen bir prototip üretildi.
Projenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemeleri oluşturdu. Denemeler prototipin başarılı olduğunu ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekâtı'na katılan komandoların görüntüsü Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması! Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 13:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örtü altı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]