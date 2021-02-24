Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı - Son Dakika

Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı

24.02.2021 08:19

Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle örtü altı erikler erken yetişti Mersin'in Erdemli İlçesi son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı...

Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle örtü altı erikler erken yetişti

MERSİN - Mersin'in Erdemli İlçesi son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı örtü altındaki turfanda erikler yaklaşık 2 hafta daha erken olgunlaştı. Türkiye genelinde örtü altında sezonun ilk eriğini yetiştiren üreticinin ilk 1 kiloluk ürünü Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin tarafından 200 liradan satın alındı.

Güneşli havanın etkili olduğu Mersin'de örtü altındaki erikler geçen yıla göre yaklaşık 2 hafta daha erken olgunlaştı. Erdemli ilçesine bağlı eski sahil beldesi Ayaş'ta örtü altında yetişen sezonun ilk erikleri verim ve kalitesiyle üreticilerin sezondan beklentisini yükseltti.

İlk ürünün kilosu 200 liradan satın alındı

Yetişen ilk bir kilo erik Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin tarafından 200 liraya satın alındı. Üretici Murat Topkara'yı tebrik eden Şahin, sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Şahin, "Sezonumuzun ilk eriğini Ayaş Mahallesinde Murat Topkara'nın serasında gördük. Şuanda tutum ve kalite gayet iyi. Bu yıl sezonun iyi olacağını düşünüyoruz. Bizde üreticimizin yetiştirdiği ilk eriklerin kilosunu sembolik olarak 200 TL'den alacağız. Kendisine ve tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Böylelikle Türkiye'de eriğin ilk sezon açılışını bu bölgede yaptık. Bölgemizde limon ve diğer çeşitlerin yetiştiriciliğinin yanında örtü altında erik gibi bu tür ürünleri de çiftçilerimize öneriyoruz" dedi.

Üretici Murat Topkara ise, "Erik ılıman bir iklim istiyor. Ama bunun bir soğuklandırma olayı var. Arazimiz az olduğu için örtü altı yetiştiricilik yapıyoruz. Getirisi limondan daha güzel. 3 dönüm seradan geçen yıl 5.5 ton ürün topladık. Bana olan getirisine gelince, her masrafı çıktıktan sonra bana 180 bin lira kalmıştı. Bu sene daha iyi bir kazanç bekliyorum. Kazancımızın geçen yılın altında olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı
Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı

Ziraat Odası, Türkiye, Mersin, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örtü altı turfanda erik çıktı, sezonun ilk eriğinin kilosu 200 liradan satın alındı - Son Dakika Ekonomi


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