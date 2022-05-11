Örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir - Son Dakika

SERVET TÜMER - Yıllık ortalama 4 milyon dolarlık karpuz ihracatının yapıldığı Antalya'da, nisan sonunda hasadına başlanan örtü altı üretimi karpuzun dış satımından 2 haftada yaklaşık 1,5 milyon dolar elde edildi.

Türkiye'nin örtü altı tarımsal üretiminde yüzde 40 paya sahip bulunan Antalya'da, seralarda karpuz üretimi de yaygınlaşıyor.

Geçen yıl 73 bin 338 dekar alanda 451 bin 431 ton karpuz üretiminin yapıldığı kentte, seralarda yetiştirilen karpuzlar toplanmaya başlandı.

Sabahın erken saatlerinde seralardaki ürünlerini hasat eden üreticilerin mahsulü, hem iç piyasaya veriliyor hem de yurt dışına satılıyor.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den 21 milyon 821 bin dolar, Batı Akdeniz Bölgesi'nden ise 4 milyon 178 bin 500 dolar tutarında karpuz ihracatı yapıldı.

Son 2 haftada ise Türkiye'den 2 milyon 558 bin 744 dolarlık, tamamı Antalya'dan olmak üzere Batı Akdeniz'den de 1 milyon 458 bin 974 dolarlık karpuz ihracatına imza atıldı. Geçen yıl aynı dönemde Batı Akdeniz'den 859 bin 445 dolarlık, Türkiye'den ise 2 milyon 213 bin 279 dolarlık karpuz ihraç edilmişti.

"Bu yıl hasat, serin hava nedeniyle geç başladı"

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, sera üretimi sayesinde birçok ürünün erken dönemde yetiştirilebildiğini ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelebildiğini söyledi.

Kentte karpuzun da seralarda yetiştirilmeye başlandığını belirten Karaca, "Daha önce karpuz açıkta üretiliyordu ama son yıllarda özellikle Serik ve Manavgat ilçelerimizde örtü altında karpuz üretimi başladı. Bu sayede çok daha erken dönemde karpuz yemeye başladık." dedi.

Bu yıl karpuz hasadının geç başladığını dile getiren Karaca, "Normal şartlarda örtü altında karpuz hasadı mart sonunda başlıyor, bu yıl havalar soğuk gittiği için biraz gecikti, nisanda başladı." diye konuştu.

Antalya'nın yaş sebze ve meyve üreten, ihraç eden önemli bir kent olduğunu vurgulayan Karaca, karpuzun da hem iç piyasaya verildiğini hem de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

"7 dönümden 25 ton karpuz aldık"

7 dönümlük serada karpuz yetiştiren İsmail Uysal da ekimleri 25 Aralık'ta yaptıklarını, ilk hasadı da nisan sonunda gerçekleştirdiklerini belirterek, "7 dönüm alandan 25 ton karpuz çıkardık. Yetiştirdiğimiz ürünlerin ihracatını da yapıyoruz." dedi.

Uysal, Antalya'nın karpuzunun tatlı ve bol sulu olduğunu ifade etti.