Son Dakika Haberleri: Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı
Son Dakika Güncel Haber

Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

1 saat önce

Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdıBrezilya, (DHA)- Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi.

Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Brezilya, (DHA)- Brezilya'da polisin baskın yaptığı evdeki bir şüpheli üzerine örtü alarak odanın köşesine çömeldi. Polisten saklandığını zanneden şüpheliyi polis kahkaha atarak gözaltına aldı.

Brezilya'da polis ekipleri, peşine düştükleri bir şüpheliyi gizlendiğini düşündükleri evde aradı. Odaları tek tek arayan polisler, girdikleri küçük bir odada, kenarda örtü altına çömelerek saklanmış şüpheliyi fark etti.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin şüpheliye üstündeki örtüyü atmasını söylediği ve ardından kahkahalar attığı duyuldu. Daha sonra ayağa kalkan şüpheli, ellerini arkada birleştirerek teslim oldu.

Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı

Brezilya, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşini öldüren katile sarılıp affettiğini söyledi
"Ev hapsinden neden kaçtınız" diyen gazetecilere tepki gösterdi: "Anana sor" THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:42:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örtü altında saklanan şüpheli polise kahkaha attırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]