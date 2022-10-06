Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı - Son Dakika
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Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı

06.10.2022 18:40
Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı

Karabük'te çıkan örtü yangınında 3 dekarlık alan yanarken, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'te çıkan örtü yangınında 3 dekarlık alan yanarken, alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karabük köyü mahallesi ormanlık alanda henüz nedeni belrilenemeyn bir şekilde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aranzöz ve polis ekipleri sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi ile çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü yangında 3 dekarlık alan zarar gördü. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı - Son Dakika

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