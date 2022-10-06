Edinilen bilgiye göre, Karabük köyü mahallesi ormanlık alanda henüz nedeni belrilenemeyn bir şekilde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aranzöz ve polis ekipleri sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesi ile çıkan örtü yangını kısa sürede söndürüldü. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü yangında 3 dekarlık alan zarar gördü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Örtü yangında 3 dekarlık alan yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.